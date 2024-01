Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Die Tuba als „Instrument des Jahres 2024“ vorgestellt

Am 29. Januar 2024 hat der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz zu einem Pressegespräch über das „Instrument des Jahres 2024“, die Tuba, in den Sitzungssaal des Julius-Lehlbach-Hauses in Mainz eingeladen. Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats, begrüßte Roland Vanecek, der die Schirmherrschaft für das Projekt 2024 in Rheinland-Pfalz übernommen hat, ferner Kulturministerin Katharina Binz und die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Stieber zeigte sich hocherfreut darüber, den gefragten Tubisten Roland Vanecek als Schirmherr für das Projekt „Instrument des Jahres 2024“ gewonnen zu haben, denn neben seinem festen Engagement als Solo-Tubist im Hessischen Staatsorchester Wiesbaden ist er mit seiner Brass-Band “Die Neuen Wandermusikanten” als Musikcomedian im ganzen Land unterwegs.

„Die Tuba und Vanecek sind eine Einheit.“ Das Projekt „Instrument des Jahres“ ist eine bundesweite Initiative der Landesmusikräte aus vierzehn Bundesländern. Seit 2008 wird ein „Instrument des Jahres“ in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt. Für das Jahr 2024 fiel die Wahl auf die Tuba. Kulturministerin Katharina Binz ist begeistert von dem Projekt „Instrument des Jahres“: „Das Projekt ‚Instrument des Jahres‘ transportiert große Begeisterung für die Instrumente, die alljährlich in den Fokus gerückt werden und möchte Menschen dafür begeistern, diese Instrumente zu erlernen. Das ist ein Anliegen, das ich sehr gerne unterstütze. Wer ein Instrument erlernt, erfährt, dass alle in der Gruppe wichtig sind, dass man aufeinander hören muss und dass gemeinsam ein großartiges musikalisches Erlebnis geschaffen werden kann.

Musikalische Bildung fördert über den künstlerischen ‚Umweg' das Demokratieverständnis." Roland Vanecek, der für Rheinland-Pfalz die Schirmherrschaft übernommen hat, zeigt sich ebenfalls hocherfreut: „Tubajahr, my Lord. Tuba, jaaaaaaa ! Ein Orchester ohne Tuba ist zwar möglich, aber sinnlos." Der Landesmusikrat und seine Mitgliedsverbände und -institutionen wollen den Facettenreichtum der Tuba in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit zu Teil werden lassen und eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen unterstützen. Zum Abschluss der Veranstaltung erteilte Roland Vanecek Ministerin Binz eine kurze praktische Einführung in das Instrument, bei der die Ministerin sich als talentierten Schülerin präsentierte.

Foto: Landesmusikrats-Präsident Peter Stieber, Schirmherr Roland Vanecek und Kulturministerin Katharina Binz präsentieren die Tuba als Instrument des Jahres 2024. Foto: © Stefan Sämme