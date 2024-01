Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Festival der Currywurst & ChocolArt: Kombi-Event trifft einen Nerv – Experiment geglückt: Kulinarisch neugierige Massen pilgern nach Neuwied

Fruchtig-scharfe Currywurst an knusprigen Fritten und die Qual der Wahl, welche schokoladige Köstlichkeit es zum Dessert sein soll: Das erlebten Tausende dieses Wochenende beim Kombi-Event „Festival der Currywurst & ChocolArt“ in Neuwied. Nach einem etwas verhaltenen Start am Freitagvormittag konnten die Wurstbratereien und Chocolatiers sich über lange Schlangen vor ihren Ständen freuen. Das tolle Wetter am Samstag und Sonntag – frisch, aber durchweg sonnig – schenkte den Gästen die perfekte Atmosphäre, um gemütlich über die kulinarische Meile zu flanieren. Neben den Klassikern aus Schwein, Rind oder Wild mit Tomaten- und Currysaucen gingen auch experimentellere Kreationen über die Theke. Nicht wenige Standbetreiber hatten extra für das Festival wieder eine neue Currywurst-Variation entworfen. Einige ließen sich inspirieren von der herzhaft-süßen Kombiveranstaltung, sodass dieses Jahr auch Schoko-Currywurst verköstigt werden konnte.

Zahlen zeigen: Neuwied ist vielen eine Reise wert

Ausgesprochen zufrieden mit der Veranstaltung ist das Orga-Team aus dem Amt für Stadtmarketing. „Eine beliebte Veranstaltung zu verändern, ist immer ein Wagnis“, sagt Amtsleiterin Julia Kloos-Wieland mit Blick auf die Zusammenlegung von Currywurst-Festival und ChocolArt, „zumal wir damit ja gleich an zwei erfolgreichen Events gedreht haben. Aber der Besucherandrang und auch das Feedback unserer Gastronomen sowie aus dem ortsansässigen Handel sind eindeutig: Das Experiment ist geglückt.“ Von den zahlreichen Gästen aus der Region konnten die Unternehmerinnen und Unternehmer der Innenstadt auch am Sonntag profitieren, denn der war anlässlich des köstlichen Marktes verkaufsoffen.

„Dieses Wochenende hat einfach alles gestimmt“, freut sich Oberbürgermeister Jan Einig über den Erfolg seines Teams – und Petrus‘ Unterstützung. „So viele Menschen aus Neuwied und der Umgebung in die Innenstadt zu bekommen, dafür braucht man schon ein Alleinstellungsmerkmal. Unsere Märkte und Großveranstaltungen sind ein wichtiger Baustein, um auch in Zeiten des Onlinehandels eine lebendige und attraktive Innenstadt zu haben.“

Großes Medienecho auf sehr erfolgreiche Premiere

Vom Erfolg der Veranstaltung wurden einige der Marktbeschicker offenbar überrascht: Sie mussten bereits am Samstag Ware nachbestellen oder waren schon vor Ende der Veranstaltung ausverkauft. Der große Andrang blieb auch den lokalen und überregionalen Medien nicht verborgen, was eine breite Berichterstattung nach sich zieht. Ein TV-Sender hatte eigens den Grillweltmeister Klaus Breinig nach Neuwied geholt, der mit den Anbietern fachsimpelte und sich durch das wurstig-schokoladige Angebot probierte. Fotos: Franz-Josef Dehenn

Foto: Davon profitierte auch der stationäre Handel: Großer Andrang in Neuwied beim Festival der Currywurst mit ChocolArt.