Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Vier Einsätze beschäftigte die Feuerwehr Hamm (Sieg) am Wochenende

Ein Arbeitsreiches Wochenende startete am Samstag, 27. Januar 2024 für die Wehrleute aus Hamm (Sieg). Zur Brandsicherheitswache wurde die Wehr mit einer Abordnung in die Raiffeisenhalle an der IGS Hamm (Sieg) bestellt. Hier wurde die jährliche Prunksitzung der KG „Fidele Jongen“ Pracht begleitet. Noch während der laufenden Veranstaltung wurde die Wehr am Sonntagmorgen, 28. Januar 2024 gegen 01:00 Uhr zur Unterstützung für den Rettungsdienst nach Hamm (Sieg) alarmiert. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) rückte zur Unterstützung aus, und konnte nach gut 30 Minuten den Einsatz beenden.

Leider war die Nacht für einige Kameradinnen und Kameraden sehr kurz. Um 05:30 Uhr wurde die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Hamm (Sieg) zu einer Vermisstensuche in die Verbandsgemeinde Wissen (Sieg) alarmiert. Der Einsatz konnte nach geraumer Zeit beendet werden.

Der restliche Sonntag konnte nicht zum Ausruhen genutzt werden. Um 15:45 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Montabaur zu einem Kaminbrand nach Neuhöfchen bei Forst. Die Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Während dem Ausrücken der ersten Fahrzeuge wurde durch die Funkeinsatzzentrale im Feuerwehrhaus Hamm (Sieg) bereits der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister verständigt, der im weiteren Verlauf des Einsatzes ebenfalls vor Ort war.

Der Angriffstrupp des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) begann mit der Erkundung und konnte einen Kaminbrand bestätigen. Die Drehleiter der Feuerwehr Hamm (Sieg) wurde zwischenzeitlich in Stellung gebracht. Ein Feuerwehrmann musste aus dem Korb der Drehleiter versuchen, den Kamin in voller Länge zu kehren. Anschließend wurde der Kamin noch einige Male mit dem Schornsteinfegerwerkzeug gekehrt. Ein weiterer Trupp prüfte mit einer Wärmebildkamera den brennenden Kamin in allen Geschossen des Hauses auf Glutnester.

An der Reinigungsöffnung im Keller entnahmen Feuerwehrleute die glühenden Reste und brachten diese ins Freie. Nach gut einer Stunde konnte die Meldung „Feuer aus“ gegeben werden. Der verständigte Schornsteinfegermeister kontrollierte abschließend die Einsatzstelle. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Hamm (Sieg) die Polizei Rheinland-Pfalz mit einem Streifenwagen. Über die Brandursache und einen möglichen Gebäudeschaden kann die Feuerwehr keine Angaben machen. (cmi) Fotos: Feuerwehr Hamm (Sieg)

Foto: Kontrolle des Kamins von der Drehleiter

Foto: Brandgut wird unter Atemschutz aus dem Keller gebracht