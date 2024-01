Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

P325 Körper in Balance und Ganzkörperkräftigung – Schnupperkurs. Bitte Gymnastikmatte, kleines Kissen und Decke für Entspannung mitbringen. x Mo., 05.02.2024 – 04.03.2024 v., 20:00 – 21:00 Uhr. Holzbachtalschule (Grundschule), Schulstr. 16, Puderbach, Turnhalle. Leitung: Iris Kohl, DOSB Übungsleiterin C (Breiten- und Freizeitsport), DOSB Übungsleiterin B (Sport in der Präventation). Staffelpreis v. 30,00 € – 25,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Puderbach – 02684 8581-10 /-08.

G146 20 Prozent weniger Stromverbrauch – mindestens! (Online Zoom 1). Einsparpotentiale erkennen und nutzen. Dienstag, 06.02.2024 v. 18:00 – 19:30 Uhr. Leitung: Herr Torsten Schöw, Referent der Verbraucherzentrale RLP. Gebühr: kostenfrei. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

L406 Neu! Englisch A1-a. Anfängerkurs. 12 x mittwochs, 07.02.2024 – 08.05.2024 v.20:00 – 21:30 Uhr. Lehrwerk: Wird im Kurs festgelegt. Martinus-Gymnasium, Martinusstraße, Linz am Rhein, Raum N22, OG Nebengebäude. Leitung: Karolin Stoica. Staffelpreis v. 108,00 € – 86,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

L407 Englisch A2-e für leicht Fortgeschrittene. Bitte machen Sie den Sprachentest auf der Homepage der kvhs, um Ihr Sprachniveau zu ermitteln.12 x mittwochs, 07.02.2024 – 08.05.2024

v. 18:30 – 20:00 Uhr. Martinus-Gymnasium, Martinusstraße, Linz am Rhein, Raum N22, OG Nebengebäude. Leitung: Karolin Stoica. Staffelpreis v. 108,00 € – 86,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

R421 Neu! Hooray for Holidays – Englisch für den Urlaub A1-a. Für Anfänger und Wiedereinsteiger. Der Kurs kann auf Wunsch der Gruppe verlängert werden. Lehrwerk: Wird im Kurs festgelegt. 10x mittwochs, 14.02.2024 – 24.04.2024 v. 17:30 – 19:00 Uhr. Deutschherrenschule, Realschule Plus (Eingang über den Schulhof), In der Au 38, Waldbreitbach, Klassenraum R305. Leitung: Beate Staudt, Übersetzerin. Staffelpreis v. 80,00 € – 62,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113.

P309 Neu! Die kleine Auszeit zwischendurch. Mit Yoga, Pilates und Meditation. Zwischendurch gibt es immer wieder kleine Pausen. Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit und ohne Yogaerfahrungen. Bedürfnisse der Teilnehmer werden berücksichtigt. Sonntag, 11.02.2024 v. 13:30 – 18:00 Uhr. Palette M, Helingsweg 2, Rodenbach. Leitung: Dörthe Kickuth-Artelt. Staffelpreis v. 41,00 € – 36,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Puderbach – 02684 8581-10 /-08.

G202 Bluesharp / Mundharmonika – Wochenkurs für Anfänger (Online-Zoom 1) Mundharmonika spielend lernen ohne Noten oder Theoriekenntnisse für Jung und Alt. 4x donnerstags, 08.02.2024 – 29.02.2024 v. 20:00 – 21:30 Uhr. Leitung: Kay Steffens, Musiker. Staffelpreis v. 54,00 € -36,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).