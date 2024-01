Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller spricht das Thema Selbstverteidigung auch nun Familien an – Impulsworshop: Eltern-Kind Selbstverteidigung

Grenzen setzen, Kinder stärken – das ist das Ziel. Das geht für Viele am besten, wenn Eltern mit ihren Kindern gemeinsam lernen. Deshalb hat das Bildungsteam im Haus Felsenkeller einen Workshop entwickelt, der für Eltern mit Kindern zwischen 7 und 12 Jahren gedacht ist. Wenn das also auf Sie zutrifft und Sie gerne einmal in die Selbstverteidigung «hineinschnuppern» und gemeinsam einen schönen Nachmittag verleben möchten, sind Sie hier genau richtig.

Der besondere Fokus liegt dabei – neben dem gemeinsamen Erlebnis – auf der Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder. Eltern trainieren gemeinsam mit ihren Kindern, mit Hilfsmitteln wie bspw. Schlagpolstern. Die sportliche Betätigung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. Die Kinder sollen lernen, wo ihre Grenzen sind, und diese auch lautstark mit einem «Nein» zu verteidigen. Die Schlag- und Tritttechniken, die gemeinsam erarbeitet werden, zeigen Kindern und Eltern, dass es möglich ist, sich auch gegen Größere zu verteidigen. Selbstverteidigung erfordert keine komplizierten Techniken, sondern einen klaren Blick und ein sicheres Ziel. Das kann man in kurzer Zeit kennenlernen und ist vielleicht begeistert für eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema.

Genau dafür geht es am 17. Februar von 13 bis 15 Uhr intensiv zur Sache. Die Gebühr beträgt 20 € für Erwachsene und 10 € für Kinder. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.