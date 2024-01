Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Von leisen Gedanken und lustigen Putztrupps – Minski-Programm mit Kino-Highlights im Februar

Ein entspannter Abend mit gutem Film ist schon so lange her? Das Wochenende wieder total durchgeplant? „Mittwochs ins Kino“ lautet dann die Devise! Das Programmkino Minski ist vielfach vom Land ausgezeichnet und hat für den Februar wieder ein Programm aus Kino-Hochkarätern zusammengestellt. Die Filme sind jeweils mittwochs ab 20 Uhr in der „Schauburg“, Dierdorfer Straße 2 / Ecke Heddesdorfer Straße zu sehen.

Im Zentrum von „Das reinste Vergnügen“ steht am7. Februar ein gutaussehender, männlicher Reinigungstrupp. Eine urkomische und charmante Komödie um weibliche Lust, Macht und Selbstermächtigung.

Am 14. Februar läuft „Die Mittagsfrau“ – die Verfilmung des gleichnamigen, 2007 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romans. Der Film erzählt entlang am Schicksal seiner Protagonistin eindrucksvoll vier Jahrzehnte deutscher Geschichte.

Mit „Weinprobe für Anfänger“ zeigt das Minski am 21. Februar einen charmanten französischen Film. Der isoliert lebende, ruppige Jacques lernt in seinem Weinkeller Hortense kennen, die sich gesellschaftlich engagiert und entschlossen ist, nicht ewig Single zu bleiben.

Am 28. Februar schlägt „Living – Einmal wirklich leben“ die leisen, ruhigen Töne an. England, 1953: Ein krebskranker Regierungsbeamter erkennt, dass er in seinem Leben viel Zeit mit Unwesentlichem vergeudet hat.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.deerworben oder an der Abendkasse gekauft werden.