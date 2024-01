Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in St. Katharinen

Freitag, 26. Januar 2024, in der Zeit zwischen 11:30 und 19:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in St. Katharinen, in der Bahnhofstraße. Die Täter hebelten jeweils die Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss sowie einer weiteren Wohnung im ersten Obergeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus beiden Wohnungen wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Quelle: Polizei