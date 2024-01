Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht in Neuwied

Am 27. Januar 2024 gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf dem Tankstellengelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Neuwied eine Verkehrsunfallflucht mit nicht unerheblichem Sachschaden. Ein auf dem rückwertigen Gelände der Tankstelle parkender PKW wurde durch ein weiteres Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Quelle: Polizei