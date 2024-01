Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich Neuwied

Am Wochenende führten die Beamten der Polizei Neuwied im Dienstgebiet Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Dabei konnten in Engers zahlreiche Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die gegen die Gurtpflicht verstießen. Zudem konnten unerlaubte Überholvorgänge auf der B 42, Teilstück Neuwied in Richtung Linz, festgestellt und geahndet werden. Im Rahmen von am Freitag durchgeführten Schulwegkontrollen konnten abermals Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die ungesichert Schulkinder im PKW beförderten. Ein in der Blocker Straße kontrollierter PKW-Fahrer war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei