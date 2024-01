Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

NEUWIED – Stehlgut bei Personenkontrolle festgestellt

Bei einer Personenkontrolle in der Heddesdorfer Straße konnte eine Person mit einem als gestohlen gemeldeten, hochwertigen E-Bike festgestellt werden. Das Fahrrad stammte aus einem Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft in Neuwied aus vergangenem Jahr. Quelle: Polizei