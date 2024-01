Veröffentlicht am 30. Januar 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall in Linz am Rhein

Samstag, 27. Januar 2024, gegen 12:30 Uhr, übersah ein 75-jähriger PKW-Fahrer in Linz, in der Straße Seilerbahn, beim Abbiegen einen 16-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Schüler verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte der junge Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Quelle: Polizei