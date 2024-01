Veröffentlicht am 29. Januar 2024 von wwa

FRIEDEWALD – Pkw Führerin mit über 2 Promille am Steuer

Am 28. Januar 2024, gegen kurz nach 19 Uhr führten Beamte der Polizei Betzdorf eine Verkehrskontrolle in Friedewald durch. Der Pkw einer 68-jährigen Pkw-Führerin aus der VG Daaden-Herdorf war zuvor in Schlangenlinien geführt worden. Bei der Verkehrskontrolle viel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei der Frau auf, weshalb ein Atemalkoholtest von ihr durchgeführt wurde. Der ergab ein Ergebnis von über 2 Promille. Demzufolge wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zu Beweiszwecken eine Blutprobe bei der Frau entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten. Quelle: Polizei