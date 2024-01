Veröffentlicht am 29. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller sorgt immer wieder für besondere Erlebnisse. Im Februar lockt der Trommelworkshop – Rhythmus des Lebens.

Sich ausdrücken ohne Worte? Das geht mit Trommeln. Sprechen ersetzen? Das macht man mit Trommeln. Dein Kopf ist voll? Dann hilft trommeln. Du möchtest dich mit anderen verbinden? Das geschieht beim Trommeln. Du fühlst dich gefangen? Dann kannst du dich frei-trommeln.

So einfach ist es gedacht und so einfach funktioniert das auch. Wer das erleben möchte, kommt zu Felsenkeller-Workshop ins Bürgerhaus in Gieleroth – klar, zum Trommeln. Da das Haus Felsenkeller in seinen Räumlichkeiten begrenzt ist und für die Lautstärke und den Rhythmus nicht die idealen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, weicht dieser Workshop aus.

Vorerfahrung ist nicht nötig. Es geht um Kommunikation ohne zu sprechen. Nicht um die perfekte Technik oder die Beherrschung des Instrumentes. Es wird eine Auswahl verschiedener Trommeln vor Ort gestellt, wer aber eine eigene mitbringen möchte, kann das natürlich gerne tun. Ganz besonders am Workshop ist auch die Leitung. Seit ihrem 19. Lebensjahr sitzt Anne im Rollstuhl und ist trotz aller Krisen eine lebensbejahende, humorvolle und optimistische Frau, die ihre Erfahrungen und ihren Blickwinkel auf das Positive im Leben gerne mit möglichst vielen Menschen teilen möchte. Um all das geht es am 18. Februar von 11 bis 16 Uhr im Bürgerhaus in Gielroth. Die Gebühr beträgt 47 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.