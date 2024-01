Veröffentlicht am 29. Januar 2024 von wwa

WALDBREITBACH – 2. Weihnachtsbaumwerfen stieß auf große Resonanz – Hochwurfanlage kam mit 5,75 m „an ihre Grenze“.

Die Veranstalter des 2. Weihnachtsbaumwerfens VfL und FC Waldbreitbach konnten fast doppelt so viele Teilnehmer begrüßen als bei der Premiere im letzten Jahr. Insgesamt nahmen 79 Werferinnen und Werfer am spaßbetonten Werferdreikampf auf der Multifunktionsfläche der Waldbreitbacher Sportanlagen teil. Das Gesamtresultat aus Weitwurf, Hochwurf und Drehwurf ergab die Rangfolge in der Ergebnisliste.

Überraschungssieger bei den Männern war Carsten Machholz vom Team „Familie Mach Holz!“ Der Bonner war zwar in keiner Disziplin der Stärkste, lag aber im Gesamtergebnis von 24,52 m vor Lars Matten vom FC Waldbreitbach mit 23,95 m. Der dritte Platz ging mit 23,65 m an Manuel Reuschenbach (FC Waldbreitbach).

Die Vorjahressiegerin Margret Klein-Raber aus dem Saarland war mit 19,19 m Gesamtleistung wieder wurfstärkste Frau. Auf den weiteren Plätzen folgten zwei Athletinnen des VfL Waldbreitbach Leah Harney (15,06 m) und Hildegard Ambros (13,40 m).

Lars Matten sorgte beim Hochwurf mit überragenden 5,75 Meter für großes Erstaunen der Mitwerfer und Zuschauer. Mit dieser Höhe kam auch die Hochwurfanlage an ihre Grenzen, da die Latte nicht höher aufgelegt werden konnte.

Im Kinderwettbewerb (U12) Weitwurf, an dem insgesamt 19 Kinder teilnahmen, war bei den Jungen Henry Gebauer vom Team „Die NBB-Werfer“ mit 6,85 m und bei den Mädchen Nora Zimmermann vom FC Waldbreitbach mit 5,66 m am erfolgreichsten.

Den Wettbewerb der Jugendlichen (U18) gewannen bei den Jungen Joshua Wambach vom Team „Die Wambachs“ mit 16,07 Metern und Eva Stein vom VfL Waldbreitbach mit 13,81 Metern bei den Mädchen.

In der Teamwertung stand bei den Männern der FC Waldbreitbach vor der LG Kreis Ahrweiler und bei den Frauen der VfL Waldbreitbach ganz oben auf dem Siegerpodest. Sonderehrungen erhielten Felix Wambach, mit fünf Jahren jüngster, und Richard Hahn mit 92 Jahren als ältester Teilnehmer.

Die Wettkampforganisation lag in den bewährten Händen des VfL Waldbreitbach. 15 engagierte Helfer aus Vorstand, Übungsleiterteam, Tischtennisspieler und Lauftreff sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Für die hervorragende Bewirtung mit Speis und Trank sorgten Aktive des FC Waldbreitbach.

Sparkasse, VR Bank, EVM, Westerwaldbrauerei und Peggy Stüber Immobilien gaben die notwendige Unterstützung für die letzte Aktion in der Weihnachtsdorfsaison 2023-24. „Simone´s Conditorei“ sorgte für die tollen Lebkuchenmedaillen in Tannenform. Die Ergebnisliste ist aufrufbar unter www.baumwerfen.de.