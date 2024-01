Veröffentlicht am 29. Januar 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Ludwigshafen

Seit dem 28. Januar 2024, ab 19:30 Uhr, wird die 13-jährige Natasza aus Ludwigshafen vermisst. Hinweisen zufolge könnte sich sie in Frankfurt am Main aufhalten. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die 13-Jährige jedoch nicht gefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Personenbeschreibung: 1,65m groß – graue Jogginghose – dunkle Jacke. Ein Foto der 13-Jährigen ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/gOTGs veröffentlicht. Wer hat Natasza seit dem 28. Januar 2024 gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von ihr geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .