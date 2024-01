Veröffentlicht am 28. Januar 2024 von wwa

DERNBACH – Kontrollen führen zum Auffinden von Betäubungsmitteln in Dernbach und Dierdorf

Donnerstagnachmittag und am frühen Abend wurden seitens der Polizei Straßenhaus mehrere Personenkontrollen durchgeführt, bei denen Betäubungsmittel gefunden wurden.

Zunächst wurden gegen 15:10 Uhr zwei Jugendliche in einer Schutzhütte an einem Verbindungsweg zwischen den Ortslagen Dernbach und Urbach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten ein Gripptütchen mit Marihuana finden und sicherstellen.

Gegen 17:20 Uhr wurde eine 29-jährige Frau in der Bismarckstraße in Dierdorf kontrolliert, die neben ihrem Fahrzeug an der Bismarckhütte stand. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Frau aus der VG Dierdorf Alkohol konsumierte und einen Joint geraucht hatte. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung wurde Marihuana im Pkw gefunden und sichergestellt.

Nur kurze Zeit später stellten die Beamten auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Dierdorfer Industriegebiet einen amtsbekannten Betäubungsmittelkonsumenten fest. Bei Erkennen des Streifenwagens entledigte sich der 34-jährige Mann einer Plastikkugel mit Amphetamin, die jedoch gefunden und sichergestellt wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine weitere Plastikkugel mit Restanhaftungen sichergestellt werden. Quelle: Polizei