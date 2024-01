Veröffentlicht am 28. Januar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Witterungsbedingte Probleme bei der Müllabfuhr

Witterungsbedingt wurde die Abfuhr in der vergangenen Woche (KW 3) stark reduziert. Aufgrund von Sicherheitsrisiken für alle Verkehrsteilnehmer konnten einige Abfuhr-Touren nicht wie geplant durchgeführt werde.

Die Abfälle werden wieder zum nächsten regulären Termin abgeholt. Sofern das Behältervolumen der betreff enden Abfallfraktion (Restmüll, Biomüll oder Papier/Kartonage) bis zur nächsten regulären Leerung nicht ausreicht, können dieses Mal Mehrmengen zu den Behältern beigestellt werden.

Hierbei ist darauf zu achten, dass Papier/Kartonage in einem Karton, Restabfall in Kunststoff säcken/ -tüten und Bioabfall nach Möglichkeit in Papiersäcken oder Kartons bereitgestellt werden.

Informationen rund um die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied, Abfuhrtermine, News etc. finden sich online: www.abfall-nr.de