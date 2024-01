Veröffentlicht am 28. Januar 2024 von wwa

NEITERSEN – Nachlese – Adventskaffee beim NeiterserFrauentreff60plus

Die Frauen des NeiterserFrauentreff60plus trafen sich zum gemütlichen Adventskaffee in der Wiedhalle. Ein paar Frauen hatten Kuchen gebacken und Dieter Müller hat wieder zur musikalischen Unterhaltung beigetragen. Es fanden gute Gespräche statt; allerdings war die kleine Feier überschattet von der Krankheit und Abwesenheit der Gründerin des Frauentreff60plus. Jutta Weidenbruch ist nun verstorben und wurde Anfang Januar 2024 im neuen Urnengrabfeld in Neitersen beigesetzt. Von dem gespendeten Geld werden wir später noch Blumen zum Grab bringen.

Berti Klein und Silvia Schmidt möchten das Frauentreffen im Sinne von Jutta so gut wie möglich – im kleinen Rahmen – weiterführen. Angedacht sind vier Treffen: im Frühjahr ein Nachmittag in Marienstatt, im Sommer ein Pizzaessen in Obernau, ein Herbstausflug oder Kinoabend und ein Adventskaffee. Die Termine werden frühzeitig bekannt gegeben.