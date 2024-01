Veröffentlicht am 27. Januar 2024 von wwa

SCHÜRDT – Nachwuchs im Ahornweg in Schürdt

Am 10. Januar 2024 freuten sich Gemeinderatsmitglied Gabriele Meyer und Ortsbürgermeister Torsten Saynisch eine kleine Neubürgerin in Schürdt begrüßen zu dürfen. Im Namen der Ortsgemeinde gratulierten die beiden Vertreter Ruth Pauken im Ahornweg zur Geburt ihrer Tochter Hermine Rosa und überreichten einen Body mit der Aufschrift „Ich bin Schürdt“. Hermine Rosa wurde am 06. Oktober 2023 geboren und wird Familie Pauken sicherlich in den nächsten Jahren ordentlich auf Trab halten.