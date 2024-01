Veröffentlicht am 27. Januar 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – 320 Menschen besuchten im vergangenen Jahr das Raiffeisenhaus in Flammersfeld – Rückblick und Ausblick beim Dankeschön-Abend, zu dem die Verbandsgemeinde ins Raiffeisenhaus eingeladen hat

Beim Dankeschön-Abend für alle, die sich für das Raiffeisenhaus in Flammersfeld einbringen, zog Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr eine positive Bilanz. So besuchten rund 320 Menschen im Rahmen der offenen Sonntage und elf Gruppen-Führungen die ehemalige Wirkungsstätte des Genossenschaftsgründers und früheren Bürgermeisters der Bürgermeisterei Flammersfeld.

Es erfolgte eine neue Konzeption und Umgestaltung einiger Räume, so wurde ein Zimmer im Obergeschoss von der Deutschen Raiffeisen-Gesellschaft gestaltet und im Zimmer der Schülergenossenschaften stellt sich die RC Snackbar des Raiffeisen-Campus in Dernbach vor. Schließlich erinnerte Schmidt-Markoski an das interkulturelle erfolgreiche Gartenfest, das gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe Flammersfeld, dem Verein „Mach mit Flammersfeld“ und der Gartengruppe der Lebenshilfe ausgerichtet wurde. Eine Neuauflage ist für den 13. Juli geplant. Es erfolgte auch ein Ausblick auf das begonnene Jahr. So laufen derzeit die Planungen, gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Hamm, für die Raiffeisenwoche vom 6. bis 14. Juli. Ein bunter Veranstaltungsreigen in beiden Verbandsgemeinden wird in der Raiffeisenwoche an das Leben und Wirken des bedeutenden Westerwälders erinnern. Eine Festveranstaltung, gemeinsam mit der Deutschen Raiffeisen-Gesellschaft und der Ortsgemeinde Flammersfeld, ist für den 1. Dezember aus Anlass des 175. Jahrestages der Gründung des Flammersfelder Hülfsvereins geplant. Das Dach des Gartenhauses am Raiffeisenhaus wird saniert und das Nebengebäude erhält einen neuen Anstrich. Auch die Umgestaltung der Räume wird fortgesetzt.

Zur Zeit werden Gespräche mit der ältesten Winzergenossenschaft der Welt, der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, wegen einer Präsentation im Raiffeisenhaus geführt. Die Winzergenossenschaft hat eine Edition zu Ehren des Genossenschaftsgründers mit einem Bildnis auf dem ansprechenden Etikett der Weinflaschen und einem Hinweis auf seine Wirkungsstätten herausgegeben.

Bürgermeister Fred Jüngerich dankte in seinem Grußwort allen, besonders aber den Botschaftern und Botschafterinnen, die sich ehrenamtlich einsetzen, damit das Raiffeisenhaus mit Leben gefüllt wird. Jüngerich erinnerte dabei an das Sprichwort Raiffeisens: „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“. Der Bürgermeister verabschiedete Raiffeisen-Botschafter Bernhard Meffert (Horhausen), der zehn Jahre lang im Einsatz war, nun aber aus zeitlichen Gründen für Führungen nicht mehr eingeplant werden kann. Meffert sagte aber auch weiterhin seine generelle Unterstützung zu. Neu aufgenommen in die Runde der Botschafter wurde Roswitha Fischer aus Burglahr, die auch eine Gästeführerschulung absolviert hatte.

Im Rahmen des Dankeschön-Abend stellte Heimatkundler Albert Schäfer (Willroth) kurz seinen neuen Aufsatz: „Die Hilfe kam aus Neuwied – ein konkretes Beispiel genossenschaftlich organisierter Selbsthilfe“ vor. In dem Aufsatz geht es um den Einsatz Raiffeisens für zwei Dörfer auf der Thüringischen Röhn.

Im Anschluss an den offiziellen Teil des Nachmittages stärkten sich die Teilnehmer in geselliger Runde an einem tollen Buffet, welches Schüler der Schülergenossenschaft Multi Steps (Realschule Asbach) hergerichtet hatten. Dazu gab es leckeren Glühwein von der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Fotos: VG AKFL