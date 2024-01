Veröffentlicht am 27. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein Computer-Kurs für Frauen in Altenkirchen

Ab Freitag, 2. Februar, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen erneut einen Computerkurs speziell für Frauen an. Der Kurs soll helfen, Computerkenntnisse zu verbessern und mehr Sicherheit im Umgang mit digitalen Technologien zu gewinnen. Wer diesbezüglich Nachholbedarf hat, muss sich keineswegs schämen und kann durch einen Computerkurs etwaige Wissenslücken schließen. Die Themen des Kurses unter der Leitung von Kitja Müller mit zwei Terminen am 2. und 9. Februar, jeweils von 16 bis 18 Uhr, orientieren sich an den Vorkenntnissen der Teilnehmerinnen und umfassen beispielsweise grundlegende Fähigkeiten wie den Umgang mit dem Textverarbeitungsprogramm Word. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: kvhs@kreis-ak.de, E-Mail: 02681-812212.