Veröffentlicht am 27. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied feiert am 27. Januar Karneval für alle „60 Plus“

Gemeinsam singen, schunkeln, lachen mit allen junggebliebenen Karnevalisten aus den Neuwieder Stadtteilen – die Karnevalsfeier für alle „60 Plus“ ist der ideale Anlass dazu. Das abwechslungsreiche Programm in der Mehrzweckhalle Irlich bietet einen knatschbunten Strauß an karnevalistischem Tanz, Live-Musik und Büttenrede. Am Samstag, 27. Januar, fällt der Startschuss dazu um 14.11 Uhr. Gemeinsam veranstalten die Stadt Neuwied und die KG Irlich diese Karnevalssitzung für Neuwiederinnen und Neuwieder, die älter sind als 60 Jahre. Dabei muss niemand alleine dem rheinischen Frohsinn nachgehen: Selbstverständlich sind auch Partner, Freunde und Verwandte unter 60 Jahren zur Feier eingeladen.

Karten sind noch erhältlich in der Tourist-Information, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555. Weitere Informationen gibt es bei Susanne Thiele, Amt für Stadtmarketing, telefonisch unter 02631 802 252 oder per Mail an sthiele@neuwied.de.