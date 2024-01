Veröffentlicht am 27. Januar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

A214 Ölmalerei für Kinder und Jugendliche. In der Kleingruppe (6 bis 18 Jahre). Der Einstieg in den Kurs ist auch nach Kursbeginn noch möglich, da die Kurse auf Wunsch fortgeführt werden. Bitte mitbringen: kleinen Pinsel, kleine Leinwand, Ölfarben. 5 x dienstags, 20.02.2024 – 19.03.2024 v. 15:00 – 16:00 Uhr. Atelier Galerie MORO, Kirchplatz 11, Neustadt/Wied. Leitung: Monika Krautscheid-Bosse, freischaffende Künstlerin. Gebühr: 65,00 €. Anmeldung: Außenstelle Asbach – 02683 9120.

A509 Notebook- / Computer-Hilfe. Für Anfänger*innen in der Kleingruppe an eigenen Geräten. Jeder erfährt individuelle Unterstützung. Keine Vorkenntnisse erforderlich. 5 x freitags, 23.02.2024 – 22.03.2024 v. 17:00 – 19:15 Uhr. Realschule plus und Fachoberschule, Flammersfelder Str. 5a, Asbach, EDV-Raum, 1. OG. Leitung: Axel Culmsee, EDV-Trainer. Staffelpreise v. 150,00 € -110,00 € je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Asbach – 02683 9120.

D225 Acryl Pouring Workshop. In diesem Workshop lernen Sie, welche Farben zu benutzen sind, wie Sie die Farbe anrühren und mit welchen Methoden Sie Ihr Kunstobjekt kreativ gestalten können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wichtig: Alte Kleidung tragen. Die Acrylfarben lassen sich von Textilien nicht mehr entfernen! 2 Tage, Samstag, 24.02.2024 v. 10:00 – 16:00 Uhr, 30 Min. Pause. Sonntag, 25.02.24 v. 11:00 – 11:30 Uhr, Abholung. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, Dierdorf, Werkraum. Staffelpreis v. 64,00 € – 49,00 € je nach Teilnehmerzahl. Zzgl. 30 € Materialumlage bar zu entrichten an die Kursleitung. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

D304 Kochkurs: Basische und basenüberschüssige Ernährung. Genießen Sie zwei außergewöhnliche 3-Gänge-Menüs. 2 x dienstags, 20.02.2024, 27.02.2024 v. 18:00 – 21:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, Dierdorf, Lehrküche, Gebäude R. Staffelpreis v. 34,00 € – 26,00 € je nach Teilnehmerzahl. Zzgl. Lebensmittelumlage in Höhe von 30,00 € bar an die Dozentin zu entrichten. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

L431 Neu! Spanisch A1-a (mit Online-Anteil) für Anfänger*innen. 12 x dienstags, 20.02.2024 – 07.05.2024 v. 19:30 – 21:00 Uhr. L432 Spanisch B1-c (mit Online-Anteil) für Fortgeschrittene. 12 x dienstags, 20.02.2024 – 07.05.2024 v. 18:00 – 19:30 Uhr. Martinus-Gymnasium, Martinusstraße, Linz am Rhein, Raum N10, UG Nebengebäude. Leitung: Araceli González Miranda, Dipl.-Philologin. Staffelpreis v. 120,00 € – 96,00 € je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

R413 Neu! Spanisch A1-a. Für Anfänger*innen ohne Vorkenntnisse und Wiedereinsteiger*innen. 11 x dienstags, 20.02.2024 – 14.05.2024 v. 17:00 – 18:30 Uhr. Deutschherrenschule, Realschule Plus (Eingang über den Schulhof), In der Au 38, Waldbreitbach, Klassenraum R305. Leitung: Yolanda de Pedro Muňoz. Staffelpreis v. 90,00 € – 82,00 € je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113.

U305 Schnupperkurs – Entspannungstraining. Sie wollten schon immer mal ein Entspannungsverfahren erlernen, aber wissen nicht, welches das Richtige für Sie ist? 2 x mittwochs, 21.02.2024, 28.02.2024 v.18:30 – 20:30 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, Unkel, Psychomotorikraum, 1. OG. Leitung: Andrea Schlüter, Entspannungstrainerin (SfG). Gebühr: 25,00 €. Anmeldung: Außenstelle Unkel – 02224 180616.