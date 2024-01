Veröffentlicht am 27. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einen Schritt weiter auf der Farbgurtleiter

SPORTING Taekwondo führte erneut Gurtprüfungen durch, um neben den Wettkampfzielen auch im Werdegang der Farbgurte den Sportlern die Möglichkeit zu geben, aufzusteigen. Grundschule, Wiederholungsprogramm, Stepping, Pratzenübungen, Olympischer Wettkampf, Formen, Terminologie/Theorie, Einschrittkampf, Selbstverteidigung (teils gegen bewaffnete Angreifende) und Bruchtest – so setzten sich die Prüfungsfächer wieder einmal zusammen.

Des Weiteren entwickelte Haupttrainer Eugen Kiefer für seine Schützlinge zusätzlich zur normalen Vorbereitung im Training ein System, um sie in Form von eingereichten (daheim abgedrehten) Videos, in denen die Übungen fehlerfrei gezeigt werden müssen, überhaupt zur Prüfung zuzulassen, was mehr Trainingsaufwand zu Hause sowie zusätzliche Arbeit als Trainer in der Freizeit voraussetzt, allerdings am Prüfungstag eine größere Sicherheit bietet, die Übungen noch einmal in Präsenz mit größerem Selbstbewusstsein und Gewissheit übers eigene Können vorzutragen.

Es bestanden mit hervorragender Leistung folgende Sportler zum nächsten Gürtel:

Gelb (8. Kup): Juliane Hauschild. Jonathan Möller, Fabian Kubies

Gelb-Grün (7. Kup): Juna Klassert, Alperen Kizildag, Annemarie Möller, Yasin Kağba, Valerie Nolting, Vincent Nolting, Michael Gerbershagen, Max Bauer, Alessia Bogler, Maxim Bondar, Maximilian Neumann

Grün (6. Kup): Eva-Maria Gries

Grün-Blau (5. Kup): Arda Yalcin

Blau (4. Kup): Alina Schemkes, Felix Lenhart

Blau-Rot (3. Kup): Lounis Bechari

Prüfungsbeste in ihrer jeweiligen Prüfungsgruppe durch herausstechende Leistung wurden Max Bauer, Yasin Kağba und Eva-Maria Gries. Besagte drei wurden von Bundesprüfer Eugen Kiefer zusätzlich mit einem Leistungspokal ausgezeichnet.