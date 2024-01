Veröffentlicht am 27. Januar 2024 von wwa

OBERBIEBER – Tourauftakt von „Diedenhofen und Horstmann grillen“ in Oberbieber

Große Beteiligung in Oberbieber am Tourauftakt von „Diedenhofen und Horstmann grillen“: Bei leicht winterlichen Temperaturen begrüßten die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (SPD) und der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen (SPD) zahlreiche Gäste. Diedenhofen dazu: „Es ist uns wichtig, dass wir hier in ungezwungener Runde trotz ausbaufähigem Wetter ins Gespräch kommen können – und das alles bei Bratwurst und Glühwein.“

Maßgeblich organisiert wurde die Veranstaltung mit Hilfe der SPD Oberbieber und von Maren Dümmler. Sie kandidiert bei den anstehenden Kommunalwahlen im Juni als Ortsvorsteherin. „Maren Dümmler steht für unnachgiebiges Engagement und übernimmt Verantwortung. Die SPD in Oberbieber bringt für die anstehenden Kommunalwahlen ein starkes Team an den Start“, betonten Diedenofen und Horstmann.

Die Landtagsabgeordnete aus Neuwied bedankte sich ebenfalls bei den Gästen und Helferinnen und Helfern. „Natürlich ist es schön, die gemeinsame Reihe von Martin Diedenhofen und mir quasi zuhause fortführen zu können. Politik findet nicht nur in Berlin oder Mainz statt, sondern vor Ort“, merkt die Landtagsabgeordnete augenzwinkernd an. Trotz des Regens verweilten noch viele bis in den späten Abend hinein, sodass eine Fortsetzung sicherlich folgen wird.

Foto: Gute Stimmung bei dem Auftakt „Diedenhofen und Horstmann grillen“. Lana Horstmann, MdL und Martin Diedenhofen, MdB mit der kandidierenden Maren Dümmler zur Ortsvorsteherin für Oberbieber. Foto: Ingelore Troß-Fergen