27. Januar 2024

MAINZ – „Review mit Blick in die Zukunft“ – Wenn der Abgeordnete in den Landtag einlädt

Der Landtagsabgeordnete Patrick Kunz, Mitglied der FREIEN WÄHLER-Landtagsfraktion, zieht erfreut Bilanz über die zahlreichen Gäste, die er im Jahr 2023 im Landtag Rheinland-Pfalz willkommen heißen durfte. Schulklassen, Vereine und interessierte Organisationen aus seinem Wahlkreis folgten seiner Einladung und gewannen so spannende Einblicke in die Landespolitik.

„Der Besuch der Schulklassen war so nachhaltig, dass mich die Jugendlichen auf der Straße wiedererkennen,“ freut sich Kunz. Er betont, dass solche Begegnungen wichtig seien, um jungen Menschen das Verständnis für die Politik näherzubringen. Beeindruckt war der Abgeordnete auch von der Gründungsgeschichte der Familien-Fußballgemeinschaft (FFG) Schwarz in Schifferstadt, ein Fußballclub, der aus einer Familie entstanden ist.

Als erfahrener Pendler auf der Bahnstrecke nach Mainz nutzte Kunz zudem die Gelegenheit, seine Besucher bereits ab dem Schifferstadter Bahnhof zu begleiten. Mit dem Team des Bürgerbus Schifferstadt ergaben sich da schon rege Diskussionen im Zugabteil. „Ich habe mich zudem gefreut, dass das Bürgerbus-Team von der Ministerpräsidentin Malu Dreyer geehrt wurde und ich als Gast dabei sein konnte“, so Kunz. „Wie Politik in Rheinland-Pfalz funktioniert, wurde der Besuchergruppe mit meiner Einladung nach Mainz bei der gemeinsamen Führung durch den Landtag erläutert. Und den unternommenen Stadtrundgang haben die Teilnehmer noch nicht vergessen“.

Besonders am Herzen lag Kunz auch der Besuch der Kultur- und Sportvereinigung Schifferstadt, die im vergangenen Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum feierte. Für den FREIEN WÄHLER war es an der Zeit, dass die Gruppe, die sich um alle Vereine in Schifferstadt kümmert, auch in den Genuss kommen sollte, dass man sich um sie kümmert. „Denn die Ehrenamtsarbeit der Mitglieder in der KuS habe es mehr als verdient, gewürdigt zu werden“, so Kunz. Der Besuchergruppe hatten sich Vertreter des Fotoklubs und des Schachvereins aus Schifferstadt angeschlossen.

Im Jahr 2023 wurden überwiegend Vereine eingeladen, die ein Jubiläum feierten. „Mit all den gewonnenen Eindrücken möchte ich, solange ich im Landtag bin, gerne diese Tradition im Jahr 2024 fortsetzen“, sagt Kunz. Auch andere Vereine aus dem Wahlkreis außerhalb von Schifferstadt sollen dabei in der Zukunft einbezogen werden.