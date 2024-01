Veröffentlicht am 26. Januar 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Neue Anfänger Kurse Englisch und Spanisch

Rechtzeitig vor der nächsten Urlaubsreise haben AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen mit verschütteten Sprachkenntnissen, die Möglichkeit in einem Anfängerkurs erste Englisch- oder Spanischkenntnisse zu erwerben. Denn Sprachen, selbst überschaubare Grundkenntnisse, öffnen Türen in andere Kulturen und ermöglichen ungeahnte, interkulturelle Begegnungen.

R421! – Hooray for Holidays – Englisch für den Urlaub A1-a, ist ideal für Personen, die mit wenig Zeitaufwand die klassischen Urlaubssituationen im Englischen sicher bewältigen wollen. Mit der Referentin, Beate Staudt üben Sie gezielt authentische Redewendungen und Modellsätze für den Urlaub und trainieren die Kommunikation auf abwechslungsreiche und spielerische Weise, die zum freien Sprechen motiviert. Der Kurs kann auf Wunsch der Gruppe verlängert werden. Termine: 10 Treffen, immer mittwochs, 17:30 -19:00 Uhr, vom 14.02.2024 – 24.04.2024 – Gebühr: je nach Teilnehmerzahl 62,00 – 80,00 €. Onlineanmeldung: https://www.kvhs-neuwied.de/R421

R413! – Spanisch A1-a – Für Anfänger*innen ohne Vorkenntnisse eignet sich für Personen jeden Alters, die längerfristig etwas Neues wagen wollen, um ihren Geist jung und aufnahmefähig zu halten. In der Kleingruppe lernen Sie mit der Referentin, Yolanda de Pedro Munoz intensiv die Grundlagen der spanischen Sprache, um nach und nach über Land und Leute sprechen zu können. Termin(e): 11 Treffen, immer dienstags, 17:00 -18:30 Uhr, vom 20.02.2024 – 14.05.2024 Gebühr: je nach Teilnehmerzahl 82,00 – 90,00 € Onlineanmeldung: https://www.kvhs-neuwied.de/R413. Beide Kurse finden in der Deutschherren Realschule Plus in Waldbreitbach, In der Au 38, statt. Ihre telefonische Anmeldung nimmt die KVHS Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113 gerne entgegen.