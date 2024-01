Veröffentlicht am 26. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Auf ein Neues – 2024 ist wieder viel los in Neuwied – Jahres-Veranstaltungskalender vom Stadtmarketing mit allen Highlights

Erst vor wenigen Wochen ist mit dem Knuspermarkt die letzte Großveranstaltung des vergangenen Jahres in Neuwied zu Ende gegangen. Doch das bedeutet nicht, dass es im Amt für Stadtmarketing jetzt erst einmal ruhiger zugeht. Denn auch für das neue Jahr wurde wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm mit vielen Höhepunkten zusammengestellt. Welche Termine man sich in 2024 unbedingt vormerken und nach Möglichkeit freihalten sollte, zeigt der neue Jahres-Veranstaltungskalender. Dieser ist jetzt in der Tourist-Information, Marktstraße 59, und als Digitalversion online unter https://www.neuwied.de/freizeit-kultur-tourismus/veranstaltungen/veranstaltungsuebersicht erhältlich.

Die Veranstaltungshighlights für 2024 im Überblick:

26. bis 28. Januar: Festival der Currywurst + chocolART; Innenstadt

27. Januar: 60+ Karnevalssitzungfür alle Stadtteile; Mehrzweckhalle Irlich

7. März bis 30. Juni: Ausstellung „Textil & Kunst“; STADTGALERIE Mennonitenkirche

13. und 14. April: Gartenmarkt; Innenstadt

13., 15., 21. und 23. Mai: Kreuzgang Konzerte; Abtei Rommersdorf, Heimbach-Weis

17. bis 21. Mai: Heddesdorfer Pfingstkirmes; Kirmeswiese Heddesdorf

23. Mai: Schlemmertreff; Historisches Rathaus, Innenstadt

25. Mai: Flohmarkt; Fußgängerzone, Innenstadt

13. Juni bis 10. Juli: Rommersdorf Festspiele; Abtei Rommersdorf, Heimbach-Weis

20. Juni: Schlemmertreff; Historisches Rathaus, Innenstadt

11. bis 14. Juli: Deichstadtfest; Innenstadt

18. Juli: Schlemmertreff; Historisches Rathaus, Innenstadt

27. und 28. Juli: Französischer Markt; Luisenparkplatz, Innenstadt

15. August: Schlemmertreff; Historisches Rathaus, Innenstadt

23. bis 25. August: creole_sommer; Goethe-Anlagen, Innenstadt

6. und 7. September: Heimatshoppen; Innenstadt

19. September: Schlemmertreff; Historisches Rathaus, Innenstadt

21. September: Flohmarkt; Fußgängerzone, Innenstadt

Ab 3. Oktober: Ausstellung „Aiga Rasch & Die drei ???“; STADTGALERIE Mennonitenkirche

12. und 13. Oktober: Neuwieder Markttage; Innenstadt

25. November bis 23. Dezember: Knuspermarkt; Innenstadt

Verkaufsoffene Sonntage 2024: