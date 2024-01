Veröffentlicht am 26. Januar 2024 von wwa

WISSEN – Die Spiele haben begonnen

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Altenkirchen bietet seit Neuestem immer dienstags im 14-tägigen Rhythmus einen Spiele-Nachmittag im Wissener DRK-Heim an. Dort kann jeder, der Freude an Geselligkeit hat und gerne Gesellschaftsspiele spielt, ohne Voranmeldung hinkommen. In gemütlicher Atmosphäre werden Spiele wie Rommé, UNO, bekannte Brettspiele usw. angeboten.

Natürlich kann jeder Teilnehmer eigene Spiele mitbringen und in der Gemeinschaft ausprobieren oder sie vorstellen. „Alles ist möglich und macht in größerer Runde viel mehr Spaß!“, so Tanja Vogt, DRK-Spielebegleiterin.

„Wir wollen mit diesem Spielenachmittag ein Zeichen gegen Vereinsamung setzten, die in unserer Gesellschaft – sogar hier auf dem Land – zunehmend Einzug hält.“, so Birgit Schreiner vom DRK, „Und wer kann das besser als das DRK vor Ort.“ Eingeleitet wird jede Nachmittagsrunde mit Kaffee oder Tee und kleinem Gebäck. Natürlich ist das ungezwungene Gespräch mit neuen oder auch alten Bekannten ebenso wichtig, wie das (wieder)entdecken der eigenen Spielleidenschaft.

Das Alter der Gäste ist eigentlich vollkommen egal. Spielen hält Generationen übergreifend den Kopf fit und gute Laune sowie ausgelassenes Lachen ist zudem inklusive. „Das tut so gut!“, war das Credo einer Teilnehmerin, die sich traute und das erste Mal zum DRK-Spielenachmittag gekommen war.

Der nächste Spielnachmittag findet am 06. Februar von 15 bis 17 Uhr (dann alle 14 Tage) im DRK-Heim (Besprechungsraum, Hintereingang), Auf der Rahm 21, in Wissen statt. Es ist keine Anmeldung notwendig und eine Teilnahme ist völlig kostenfrei.

Wer mehr wissen möchte wendet sich an Birgit Schreiner, Tel. 02681 8006-44 oder E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de oder an Tanja Vogt (Kursleitung), Tel. 0151 41232367, E-Mail: tanja-vogt-13@gmx.de. Foto: DRK AK