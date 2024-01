Veröffentlicht am 26. Januar 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Sternsinger in Birken-Honigsessen

Die Sternsingeraktion ist deutschlandweit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Seit 1959 ziehen Mädchen und Jungen jährlich im Januar von Haustür zu Haustür und sammeln im Auftrag des katholischen Kindermissionswerks Geld für Projekte in ärmeren Ländern. 2023 kamen so bundesweit sagenhafte 45 Millionen Euro zusammen. Auch in Birken-Honigsessen beteiligt man sich seit vielen Jahren und dies stets mit stolzen Beträgen. Vor wenigen Tagen haben sich 36 Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren auf den Weg gemacht und ihren Segenswunsch an den Haustüren vorgetragen. Dazu gab es natürlich auch den Aufkleber „20*C+M+B+24“, was für „Gott segne dieses Haus“ steht.

Am Sonntag nahmen die Kinder am Rückkehrgottesdienst in der Pfarrkirche St. Elisabeth teil. Als Betreuerin Elke Reifenrath das Sammelergebnis bekannt gab, brandete Applaus auf: 4.853,03 Euro, was etwa dem Niveau der vergangenen Jahre entspricht. Kaplan Andrzej Bednarz, der die hl. Messe konzelebriert hatte, bedankte sich in aller Form bei den Kindern und ihren Eltern sowie den großzügigen Spendern im Ort. Da die Sammelbüchsen noch immer bereit stehen ist es gut möglich, dass der Betrag inzwischen auf 5.000 Euro angewachsen ist. Die Kinder hatten auch die Gelegenheit, sich die wieder aufwendig gestaltete Krippenanlage im Altarraum anzuschauen. Nach dem Gottesdienst wurden die Kinder noch ins nahe Pfarrheim eingeladen. Dort stand zunächst ein von Isabell Herzog organisiertes Kamishibai auf dem Programm. Das ist ein asiatischer Märchenbilderschaukasten, der vor allem bei den Jüngeren recht beliebt ist. Im Pfarrheim ging es dabei, wie sollte es auch anders sein, um die wundersame Geschichte von den Hl. Drei Königen. Die Kinder Julius und Janis zeigten die entsprechenden Bilder und gingen vor den aufmerksam lauschenden Sternsingern auf die Einzelheiten ein. Anschließen gab es noch als sichtbares Zeichen des Dankes und der Anerkennung leckere Pizza für alle Beteiligten. (bt) Fotos: Bernhard Theis