Veröffentlicht am 25. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jahresbeginn-Essen des Hospizvereins Altenkirchen e.V. mit den ehrenamtlich Mitarbeitenden

Herzlich aufgenommen wurden die neuen ehrenamtlich Mitarbeitenden beim mittlerweile schon traditionellen Jahresbeginn-Essen des Hospizvereins Altenkirchen im Restaurant „Maracana“. Eröffnet wurde die Zusammenkunft mit 35 ehrenamtlich Mitarbeitenden und den Hospizkoordinatorinnen von Marita Türpe, der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins. Zunächst dankte sie allen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Ohne diesen Einsatz könne der Hospizverein nicht so hervorragend zum Wohl der schwerstkranken und sterbenden Menschen da sein. Anschließend gab sie einen Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2023 und einen Ausblick auf das Jahr 2024 mit den anstehenden Veränderungen, wozu unter anderem der Umzug am 20. Januar 2024 in die neuen Räumlichkeiten in der Kölner Straße 23, Altenkirchen, zählte.

Groß war die Freude, dass von den 14 Teilnehmern des letztjährigen Kurses „Zur Sterbebegleitung befähigen“ 12 Absolventen dem Hospizverein seit Dezember 2023 als ehrenamtlich Mitarbeitende zusätzlich zur Verfügung stehen und in der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen eingesetzt werden können. Der Abend bot in einem sehr schönen Rahmen eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Austausch.

Einig waren sich alle, dass noch weitere helfende Hände benötigt werden. Der nächste Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ beginnt im März. Es gibt noch wenige freie Plätze. Bei Interesse melden Sie sich unter Tel.02681/9837513. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hospizverein-ak.de. Foto: HPAK