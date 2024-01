Veröffentlicht am 25. Januar 2024 von wwa

REGION – Von Artenschutz bis Wald, Wiesen, Wildnis und Wildkatze – Naturschutzinitiative (NI) präsentiert abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für den Westerwald

Die Naturschutzinitiative (NI) lädt auch in diesem Jahr wieder alle Naturfreunde, Familien und Kinder herzlich zu einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm ein. Im Zentrum stehen dabei spannende und lehrreiche Exkursionen, naturfachliche Vorträge sowie interessante Workshops, bei denen das Erlernte auch sogleich in die Praxis umgesetzt werden kann. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter „anmeldung@naturschutz-initiative.de“. Die Teilnahme ist kostenfrei, über eine Spende freut sich die NI. Weitere Informationen und Treffpunkte unter https://naturschutz-initiative.de

Workshop Gehölzschnitt: Gehölze richtig schneiden. Dies und mehr lernen die Teilnehmer bei diesem Workshop in Theorie und Praxis unter der fachkundigen Leitung von NI-Mitglied Leo Hoffmann, Gärtnermeister und staatlich geprüfter Gartenbautechniker. Der eintägige Kurs findet am Samstag, 17.02.2024 sowie am Samstag, dem 24.02.2024 jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr in Wittgert statt.

Naturkundliche Wanderung über die Hammersteiner Lay: Mit einer naturkundlichen Wanderung über die Hammersteiner Lay beginnt am Samstag, dem 06.04.2024 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr der Programmfrühling der Naturschutzinitiative e.V. (NI). Biologe Günter Hahn, Wissenschaftlicher Beirat der NI, führt vom Biberhabitat am Rhein in den steilen Weinberg. Während der abwechslungsreichen Exkursion werden verschiedene Vogelarten an ihrem Gesang bestimmt und auch die ersten Frühblüher wollen entdeckt und erklärt werden.

Vogelstimmenwanderung an der Nister: Zum Morgenkonzert der Singvögel lädt die NI am Sonntag, dem 21.04.2024 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr an die Nister. Unter der Leitung von Heide Bollen, Ornithologin der NI wird viel Wissenswertes über die heimischen Singvögel vermittelt und mit etwas Glück einem stimmungsvollen Gesang gelauscht.

Entdeckungsreise von Wildpflanzen: Auf spannende Entdeckungsreise durch das Reich der Wildpflanzen gehen Naturinteressierte bei einer Kräuterwanderung am Sonntag, dem 28.04.2024 von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr rund um Freilingen. NI-Mitglied Katharina Kindgen, Ethnobotanikerin und zertifizierte Kräuterpädagogin erklärt Pflanzenkunde, botanische Hintergründe und gibt praktische Beispiele für die Verwendung in der Küche.

Vogelstimmen am Biberweiher: Die Bautätigkeiten des Bibers am Biberweiher in Freilingen haben Lebensraum für viele Vogelarten geschaffen, die bei der Exkursion am Donnerstag, dem 02.05.2024 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr belauscht und beobachtet werden. Auch die Auswirkungen der Lebensraumveränderungen seit Verschwinden des Bibers werden von Heide Bollen, Ornithologin der NI und Gabriele Neumann, Naturwissenschaftlerin der NI, genauer betrachtet und erklärt.

Sommeranfang im Naturgarten der Naturschutzinitiative e.V. (NI): Zum Sommeranfang der besonderen Art lädt die NI am Freitag, dem 14.06.2024 von 18:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr in den Naturgarten der NI in Quirnbach. Bei einer kleinen Führung durch den lebendigen Garten der NI und einem Bioimbiss mit Getränken am Naturteich lernen die Teilnehmer, welche Naturgartenelemente Lebensgrundlage für eine Vielzahl von tierischen Bewohnern sind.

Wilder Kräutergarten vor unserer Haustür: Was sind krautige Pflanzen, welche Bedeutung haben diese für die Natur? Können wir noch bedenkenlos sammeln, wie schlimm ist die Situation? Ethnobotanisches und praktisches Wissen aus dem Pflanzenreich sowie anwendbare Beispiele für jedermann werden bei dieser lehrreichen Kräuterführung am Sonntag, dem 16.06.2024 von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr bei Steinebach an der Wied unter der Leitung von Katharina Kindgen vermittelt.

Natur aus zweiter Hand – Das Gelände der ehemaligen Heinrichshütte bei Hamm an der Sieg: Die Heinrichshütte war eine Eisenhütte, die nach ihrer Nutzung zum Großteil von der Natur überwachsen wurde. Hier finden sich u.a. alte Teiche und ein Bruchwald. Bei dieser Exkursion am Freitag, 28.06.2024 von 17:00 bis 19:00 Uhr erläutern die NI-Mitglieder Christiane und Günter Hassel sowie Dipl.-Biologe Immo Vollmer, Naturschutzreferent der NI, den Werdegang des Geländes und das Vorkommen von Arten und verschiedenen Biotopen.

Nationales Naturerbe Stegskopf – Exkursion in die Waldwildnis: Unter der Leitung von Bundesförster Christof Hast, Harry Neumann, Landesvorsitzender der NI sowie weiterer Biologen und Naturwissenschaftlern der NI führt diese erlebnisreiche Exkursion am Samstag, dem 06.07.2024 von 10:00 bis 15:00 Uhr in die Waldwildnis des Nationalen Naturerbe Stegskopf – Hotspot der Biodiversität. Dr. Michael Altmoos, Ökologe, Wildnisexperte und Wissenschaftlicher Beirat der NI trägt mit einem Kurzvortrag über die Bedeutung von Waldwildnis zu der fachlich exzellenten Veranstaltung bei.

Yoga mit Weitblick im Nationalen Naturerbe Stegskopf: Am Freitag, dem 26.07.2024 lädt die NI mit Yogalehrerin Gabriele Neumann von 18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr zu Yoga unter freiem Himmel ein. Inmitten einer faszinierenden Natur, mit Ausblick in eine grandiose Landschaft. Die Kraft der Erdung erfahren und den Zusammenhang von „Allem mit Allem“ durch einfache Körper- und Atemübungen körperlich erspüren. Yoga-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bitte bequeme Kleidung anziehen, Isomatte und eine Decke mitbringen.

Zugvögel an der Westerwälder Seenplatte beobachten: Die Westerwälder Seenplatte ist ein landesweit bedeutendes Gebiet für den Vogelzug und es gibt dort viel zu entdecken. Ab Spätsommer brechen Millionen Vögel zur großen Wanderung auf. Heide Bollen, Ornithologin der NI, bringt den Teilnehmern am Sonntag, dem 08.09.2024 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr die spannende Welt der Zugvögel an der Westerwälder Seenplatte nahe.

Naturschutzgebiet Nauberg – Ein ökologisches Juwel im Oberwesterwald: Der Nauberg ist ein unzerschnittener, bewaldeter Höhenrücken mit einem einzigartigen „Buchenwald auf Basalt“ und mit einer sehr hohen biologischen Vielfalt. Bei der naturkundlichen Wanderung am Sonntag, dem 27.10.2024 von 10:30 Uhr bis ca. 14:30 Uhr wird viel Wissenswertes über den alten Wald und seinen wertvollen Lebensraum vermittelt. Dr. Michael Altmoos, Ökologe, Wildnisexperte und Wissenschaftlicher Beirat der NI wird vor der Exkursion einen Kurzvortrag zur Bedeutung von Waldwildnis halten und sich auch während der Exkursion mit seinem Fachwissen einbringen.

Auf den Spuren der Wildkatze – Zurück auf leisen Sohlen: Wildkatzen leben zurückgezogen und versteckt, vor allem in urwüchsigen, naturnahen Wäldern. Meist schlafen sie tagsüber und jagen nachts. Weil diese Waldbewohner sehr scheu sind, bekommt sie kaum jemand zu Gesicht. Aber sie sind da, in unseren Wäldern gibt es sie. Wildkatzenexpertin Gabriele Neumann nimmt die Zuhörer im November 2024 mit in das Reich der scheuen Tiere. Mit beindruckenden Bildern und spannenden Erzählungen informiert sie über die streng geschützte Art im Westerwald, Rheinland-Pfalz und Deutschland sowie über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse (genauen Termin s. NI-Webseite und Presseveröffentlichung).

