WEYERBUSCH – Austausch der Kulturschaffenden der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Gasthof „Zur Post“ in Weyerbusch – 188 Veranstaltungen prägten das kulturelle Leben im vergangenen Jahr

Das kulturelle Leben in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist vielfältig und bunt wie eine Farbpalette. Insgesamt 188 kulturelle Veranstaltungen fanden im vergangenen Jahr in der Verbandsgemeinde statt. Rolf Schmidt-Markoski (Beigeordneter der Verbandsgemeinde) und Rebecca Seuser (Verbandsgemeindeverwaltung) präsentierten die interessante Veranstaltungsbilanz. „Mindestens jeden zweiten Tag fand im vergangenen Jahr in unserer Verbandsgemeinde ein kulturelles Ereignis statt.“, so der Beigeordnete in seinem Rückblick. Die Veranstaltungen unterteilen sich in die Bereiche Klassik (24 Events), weitere Konzerte/ „Unterhaltungsmusik“ (50 Veranstaltungen), Theater und Comedy (25 Events), Volksfeste und Märkte (30 Ereignisse), Literatur/Lesungen (12 Veranstaltungen), Kunst/Ausstellungen/Sonstige (27 Veranstaltungen) sowie in den Bereich Bildung (20 Ereignisse).

Ein Hauch von Kreativität und kulturellem Austausch lag über dem Gasthof zur Post in Weyerbusch, als der sechste Runde Kultur-Tisch der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld stattfand. Diese besondere Veranstaltungsreihe, vor drei Jahren ins Leben gerufen, hat sich zu einem wichtigen Forum entwickelt, das Kulturschaffende und Künstler aus der Verbandsgemeinde zusammenbringt, um sich zu vernetzen und gemeinsam Wissen zu teilen.

Der Abend stand ganz im Zeichen der Vernetzung und des Informationsaustauschs. Rolf Schmidt-Markoski begrüßte die zahlreichen Gäste herzlich und zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme sowie den Wunsch nach intensivem Austausch.

Sandra Köster, Vorstandsmitglied von der Initiative „Wir Westerwälder“, berichtete in ihrem Impulsvortrag über die Arbeit der Initiative in den drei Landkreisen, Bastian Prieß, Citymanager der Kreisstadt Altenkirchen, gab Einblicke in seine Arbeit und Hinweise auf die Möglichkeiten der Kulturförderung in der Stadt. Ralf Seelbach, Regionalmanagement Westerwald Sieg, informierte über die LEADER-Fördermöglichkeiten sowie über das aktuelle Projekt: „Wir-Dorf“. Die drei Experten nahmen sich großzügig Zeit, um aus ihrem Tun zu berichten, was nicht nur äußerst informativ war, sondern auch für lebhafte Diskussionen und eine vertiefte Vernetzung in den Pausen sorgte.

Die Veranstaltung fand im Gasthof zur Post in Weyerbusch statt, der vom Brodverein e.V. ehrenamtlich geführt wird. Rolf Schmidt-Markoski dankte herzlich für die Gastfreundschaft. Der Brodverein e.V., verantwortlich für die Leitung des Gasthofs, bereichert die lokale Kulturszene durch vielfältige Veranstaltungen und heißt Interessierte, die sich für kulturelles Engagement begeistern, herzlich willkommen, Teil dieser lebendigen Kulturinitiative zu werden.

Insgesamt spiegelte der sechste Runde Kultur-Tisch die lebendige und vielfältige Kulturszene der Verbandsgemeinde wieder und stellte erneut unter Beweis, wie wichtig der regelmäßige Austausch und die Zusammenarbeit für die Förderung von Kunst und Kultur in der Region sind. Für Fragen zur Veranstaltungsreihe „Runder Kultur-Tisch“ oder zur Aufnahme in die Kontaktliste steht Rebecca Seuser von der Verwaltung gerne zur Verfügung. Sie ist unter der E-Mail-Adresse rebecca.seuser@vg-ak-ff.de oder telefonisch unter 02681-85-250 erreichbar.

Foto: Inspirierender Austausch und freudige Begegnungen zwischen Kulturschaffenden, Künstlerinnen und Künstlern der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beim Runden Kultur-Tisch. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld