Veröffentlicht am 24. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – „Forum aktive Ältere“ der vhs startet schwungvoll ins neue Jahr – Kursprogramm für das erste Semester 2024 jetzt online

Wer Bewegung in seinen Alltag integriert, sich gesund ernährt, sein Gedächtnis trainiert, Hobbys nachgeht und Kontakte pflegt, braucht sich vor dem Älterwerden nicht zu fürchten. Genau hierbei soll das „Forum aktive Ältere“ der Volkshochschule Neuwied mit einem vielfältigen Kursprogramm unterstützen: „Wir möchten aktivieren, zum Mitmachen motivieren, Interesse für Neues wecken und zum Erfahrungsaustausch mit Gleichaltrigen ermuntern“, erläutert Jutta Günther, Leiterin der vhs Neuwied. „Dazu bieten wir Kurse, Vorträge und Exkursionen zu unterschiedlichen Themen aus Psychologie, Gesundheit, Kultur, Gesellschaft und Politik an. Mitmachen kann jeder – ganz ohne Vorkenntnisse.“

Besonders freut sich Günther darüber, dass sie Oberbürgermeister Jan Einig für die Programmeröffnung gewinnen konnte. In seinem Vortrag „Was macht eigentlich so ein Oberbürgermeister?“ gibt er am Mittwoch, 31. Januar, Einblicke in seine alltäglichen Aufgabenbereiche. Es folgen zahlreiche spannende Vorträge, etwa zur Verhütung von Straftaten und zur Starkregenvorsorge sowie EDV- und Gesundheitskurse. Auch kulturell wird einiges geboten: Von „1250 Jahre Engers“ über eine Exkursion in die wiedische Geschichte bis hin zu einer „musikalischen Speisekarte“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Darüber hinaus stellen der Offene Kanal, das Quartiersmanagement Raiffeisenring und das städtische Gesundheitsamt sich, ihre Handlungsfelder und aktuelle Projekte vor.

Das „Forum aktive Ältere“ besteht seit mehr als 75 Jahren und richtet sich explizit an Menschen im fortgeschrittenen Alter. Der Teilnehmenden-Ausweis, eine Art „Dauerkarte“ für die Forums-Angebote, eignet sich auch gut als Geschenk und kostet für das kommende Semester 25 Euro. Jede Veranstaltung kann aber auch einzeln für den Betrag von 6 Euro gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt bei der vhs Neuwied und kann online unter www.vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631-8025510 vorgenommen werden.