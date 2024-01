Veröffentlicht am 24. Januar 2024 von wwa

BUSENHAUSEN – Lesung mit Anette Spratte im Wöschhoisjen in Busenhausen

Die Landfrauen der Dörfer rund um den Beulskopf hatten in das Wöschhoisjen nach Busenhausen eingeladen zu einer Lesung von Anette Spratte. Die Schriftstellerin aus Mammelzen, nach eigener Aussage „chronisch 29 Jahre alt“, las aus ihrem neuesten Roman „Das Holz, aus dem wir geschnitzt sind“. Gebannt lauschten die Zuhörerinnen den, von der Autorin ausgesuchten Textstellen, in denen sie vom Opa Jakob und seinem Enkel Karl erzählte. Gekonnt weckte Spratte die Neugier der Anwesenden, die sich fragten, was es mit dem geheimnisvollen Versteck und dem alten Holzschrank auf sich hat. Spratte lässt ihre Geschichte im Raum Hachenburg, Nister, Marienstatt und Birkenbeul spielen, was das besondere Interesse einer Zuhörerin aus Birkenbeul weckte. Anschaulich beschrieb sie das Leben der Menschen im 18. Jahrhundert und man spürte, dass sie mit ihren Romanfiguren lebt, lacht und weint. Heike Fuchs und Alma Lindlein dankten der Autorin für den unterhaltsamen Nachmittag, der mit einem gemütlichen Kaffeetrinken endete.