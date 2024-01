Veröffentlicht am 24. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erste-Hilfe-Ausbilder kamen zum Neujahrsempfang zusammen

Auf Einladung des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Altenkirchen kamen die vereinseigenen Erste-Hilfe-Ausbilder zum Neujahrsemfang ins DRK-Zentrum nach Altenkirchen. Begrüßt wurden sie vom Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner (r.), Kreisverbandsarzt Harald Pietsch (l.) und dem Ausbildungsbeauftragten Jörg Gerharz (Mitte).

Marcell Brenner dankte allen Ausbildern für die vielen geleisteten Ausbildungsstunden und hob hierbei die Wichtigkeit der Erste-Hilfe-Ausbildung im Bereich der DRK-Arbeit hervor. Harald Pietsch ergänzte, dass die Bevölkerung Deutschlands noch stärker in Erste-Hilfe ausgebildet werden müsse.

Mit Hilfe einer Statistik-Präsentation blickte Jörg Gerharz auf das vergangene Ausbildungsjahr in Sachen Erste-Hilfe-Aus- und -Fortbildungen zurück. Im zurückliegenden Jahr wurden etwa 4.000 Teilnehmer in den verschiedenen Kursprogrammen unterrichtet. Dies bedeutet, dass die Kursteilnehmerzahlen in 2023 das „Vor-Corona-Niveau“ noch überschritten haben.

Ein Ausblick auf das aktuelle Jahr durfte nicht fehlen. Jörg Gerharz freut sich darüber, dass er in 2024 auf einen Pool von insgesamt 42 Ausbildern zurückgreifen kann und hofft den aufsteigenden Trend der Ausbildungszahlen von 2023 im neuen Jahr beibehalten oder vielleicht sogar toppen zu können.