Veröffentlicht am 24. Januar 2024 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Am 23. Januar 2024 in der Zeit zwischen 08:00 und 13:00 Uhr wurde ein geparkter VW, Typ Touareg, Farbe Grau, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz der Saynstraße 38, in 57627 Hachenburg beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer: 02662-95580 telefonisch in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei