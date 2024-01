Veröffentlicht am 24. Januar 2024 von wwa

GÜLLESHEIM – Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Güllesheim

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Raiffeisenstraße in Güllesheim einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den darin befindlichen Bestand gestohlen. Der Sachschaden an dem Zigarettenautomaten und der entwendeten Beute wird insgesamt auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei