Veröffentlicht am 23. Januar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Angebote der Kreisjugendpflege –

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen startet mit einer Reihe unterschiedlicher Angebote ins erste Quartal des Jahres: „Papier schöpfen“ heißt es für Kinder ab dem Alter von 10 Jahren am Sonntag, 4. Februar, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Nisterberger Dorfgemeinschaftshaus. Bei diesem Kreativangebot geht es um die Papierherstellung von Hand. Der Papierbrei dafür wird selber angesetzt. Es wird mit Materialien, Formen und Farben experimentiert und nach Belieben können dann Karten mit eigenen Motiven geschöpft werden. Eine Schürze und Wechselkleidung werden empfohlen. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen: Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck,

E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de

„Nix für Omas“ lautet das Motto eines Stickkurs für Mädchen ab 10 Jahren am Sonntag, 18. Februar, von 15 bis 18 Uhr in Altenkirchen. In diesem Kurs werden die Grundlagentechniken des Stickens vermittelt, die Devise lautet: „Besticken kann man so ziemlich alles.“ Materialien werden gestellt, aber wer Sticknadeln und -garn zuhause hat, darf dies gerne mitbringen. Außerdem werden Scheren und Kleber gebraucht. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen: Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de

Für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren gibt es dann am Samstag, 16. März, in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr wieder einen Workshop zum Thema „Wunderbare Welt der Farben“ in Gebhardshain. Gefärbt wird Seide mit Naturstoffen. „In diesem kreativen Kurs lernen wir, mit welchen Naturstoffen Seide gefärbt werden kann, und batiken unsere eigenen individuellen Kunstwerke“, so die Ankündigung aus dem Kreishaus. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen: Kreisjugendamt Altenkirchen, Jenny Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541