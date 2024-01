Veröffentlicht am 23. Januar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule startet zwei neue Kurse: Osteoporose-Prävention und Yin Yoga am Abend

Die Kreisvolkshochschule weist auf zwei aktuelle Angebote aus dem Bereich der Gesundheitskurse hin: Am Montag, 5. Februar, startet erneut ein Präventionskurs zum Thema Osteoporose. Die Osteoporose ist eine Störung im Knochenstoffwechsel und eine Erkrankung des Knochens, die ihn dünner, poröser und somit anfällig für Brüche macht. Leider gibt es bei dieser chronischen Erkrankung keine eindeutigen Frühwarn-Symptome. Neben einer ausgewogenen, Kalzium- und Vitamin D-reichen Ernährung, kann das Osteoporose-Risiko durch regelmäßige Bewegung gesenkt werden. Durch gezielte Mobilisations-, Ausdauer-, Koordinations- und Kräftigungsübungen stärken die Teilnehmer des Kurses ihre Knochen und kräftigen ihre Muskulatur. Gleichzeitig wird das Gleichgewicht gestärkt und die Sturzgefahr gemindert. Der Kurs mit zwölf Terminen unter der Leitung von Armin Denecke und Wessna Engels-Denecke findet jeweils montags in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr in Altenkirchen statt. Die Teilnahme kostet 70 Euro.

Am Montag, 19. Februar, ist der Start des Onlinekurses „Yin Yoga am Abend – träume was Schönes“. Yin Yoga ist ein ruhiger, eher passiver Yoga-Stil, der vorrangig sitzend oder liegend praktiziert wird. In diesem Onlinekurs lernt man, mit sanften Bewegungen den Körper zu spüren und durch das ruhige Atmen bei sich selbst anzukommen. Weiche Dehnungen lösen die Spannungen in Körper und Geist. Es wird aufgezeigt, wie man den Stress des Alltags loslässt, um mit positiver Haltung ohne Schlafprobleme den Tag loszulassen. Kursleiterin Susanne Kreuser ist ausgebildete Yogalehrerin, Ergotherapeutin, Entspannungstrainerin und Rückenschulleiterin. Der Kurs, jeweils montags von 20.30 bis 21.30 Uhr, findet über Zoom statt. Die Kursgebühr für insgesamt sieben Termine beträgt 40 Euro. Anmeldungen für die Kurse nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681- 812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.