ALTENKIRCHEN – Jugendbildungsreise in den Osterferien führt nach München

Die Kreisverwaltungen Neuwied und Altenkirchen bieten eine Jugendbildungsreise in den Osterferien an: Vom 24. bis 26. März ist die bayerische Landeshauptstadt München das Ziel. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Neben einem spannenden Programm mit vielen geschichtlichen Eindrücken bleibt auch Zeit, die „Weltstadt mit Herz“ in Kleingruppen auf eigene Faust zu erkunden. Ein Highlight der Tour dürfte der Besuch des GOP-Varieté-Theaters werden.

Die Fahrt erfolgt ab Montabaur mit dem ICE. Die Teilnahme kostet 135 Euro pro Person, darin enthalten sind die An- und Abreise im ICE, drei Übernachtungen mit Frühstück, die Eintritte während der Exkursionen. Anmeldungen sind bis zum 29. Februar möglich: Kreisverwaltung Neuwied, Simone Höhner und Marc Maier, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de, Tel.: 02631-803-442 oder -621.