Veröffentlicht am 22. Januar 2024 von wwa

KIRBURG – Verkehrsunfall mit Flucht in Kirburg

Im Zeitraum zwischen 21. Januar 2024, 16:00 Uhr und 22. Januar 2024, 08:00 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Seat, in der Wiesenstraße in Höhe der Hausnummer 21a, in 57629 Kirburg, durch ein unbekanntes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden. Quelle: Polizei