Veröffentlicht am 22. Januar 2024 von wwa

BETZDORF – Personenkontrollen in Betzdorf führen zum Fund von Betäubungsmitteln

Im Rahmen von Personenkontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf, wurde am 19. Januar 2024 gegen 20:00 Uhr eine neunköpfige Gruppe von weitgehend Jugendlichen und Heranwachsenden in einem Parkhaus der Wilhelmstraße in Betzdorf festgestellt. Bei mehreren, teils bereits polizeibekannten Personen wurden geringe Mengen Marihuana und oder Amphetamin gefunden und sichergestellt, zudem wurden im Nahbereich um die Personen weitere Konsumeinheiten dieser Betäubungsmittel aufgefunden, derer man sich offenbar vorher entledigt hatte. Gegen diverse Personen wurden Ermittlungsverfahren aufgrund der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Quelle: Polizei