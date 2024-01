Veröffentlicht am 22. Januar 2024 von wwa

DAADEN – Studientag zum Weltgebetstag 2024 aus Palästina in Daaden

In über 120 Ländern organisieren und gestalten Frauen jedes Jahr den Weltgebetstag am ersten Freitag im März. Der nächste Weltgebetstag von Frauen aus Palästina findet weltweit am 1. März 2024 statt. In den Vorbereitungsteams sind Frauen verschiedener christlicher Konfessionen und Altersgruppen aktiv. Ökumenisches Miteinander wird beim Weltgebetstag seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich gelebt.

Anlässlich des Weltgebetstages findet am 24. Januar 2024 von 14:00 bis 17:30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Daaden, Kirchplatz 1, 57567 Daaden, ein regionaler Studientag statt für Betzdorf, Kirchen, Herdorf-Struthütten, Daaden, Friedewald, Weitefeld und Nisterberg.

Referentin ist Dagmar Müller, leitende Pfarrerin der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland. Anmeldungen werden erbeten bei Frau Schreiber im Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Herdorf-Struthütten, Tel.: 02744 209 oder per Mail an herdorf-struthuetten@ekir.de.