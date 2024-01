Veröffentlicht am 21. Januar 2024 von wwa

BETZDORF – Frumpy Man: Die Stimme lebt

Am 17. Februar 2024 ist es wieder so weit. Die Betzdorfer Schankwirtschaft „Zur Linde“ präsentiert ab 20:30 Uhr den Newcomer des Siegerlandes Frumpy Man. Der Mann mit einer Stimme, die im wahrsten Sinn des Wortes aufhorchen lässt.

Frumpy Man präsentiert an diesem Abend in der gemütlichen Schankwirtschaft Classic-Rock – Pop und vieles mehr. Dabei fasziniert der Newcomer aus dem Siegerland mit seiner vielschichtigen Stimme, mit der er Gefühle in Klänge verwandelt. Mal verträumt-melancholisch, mal aufbrausend-heftig, dann wieder einschmeichelnd oder auch angriffslustig. Mal singt er mit einem leicht rauchigen Schmelz, doch dann wird seine Stimme wieder von einer warmen Klarheit getragen. Mit dieser Palette von begeistert der Frumpy Man sein Publikum und präsentiert eine Galerie der tollsten Klangbilder. Frumpy Man kopiert nicht – er interpretiert die Songs und gibt den Zuhörern die Möglichkeit altbekannte Songs neu zu erleben und zu genießen.

Der Wirt Florian Schneider freut sich, mit Frumpy Man die Saison 2024 in seinem Lokal zu eröffnen. Er verspricht: „Dieses Konzert wird super – aber es ist erst der Anfang. Für dieses Jahr haben wir uns einiges einfallen lassen.“ Man darf also gespannt sein. Das Konzert mit Frumpy Man beginnt am 17.02.2024 um 20:30 Uhr in der Schankwirtschaft „Zur Linde“ im Betzdorfer Klosterhof. Einlass ab 18:00 Uhr.