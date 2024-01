Veröffentlicht am 21. Januar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kammerorchester Westerwald-Sieg spielt erstes Neujahrskonzert

Ein immer noch junges Ensemble reiht sich ein in eine alte Tradition: Das vor etwas mehr als einem Jahr gegründete Kammerorchester Westerwald-Sieg der Kreismusikschule Altenkirchen lädt alle Musikinteressierten zu seinem ersten Neujahrskonzert ein. Und nicht nur die Auswahl der Stücke verspricht Großes, sondern auch das Ambiente: Mit dem Hüttenhaus in Herdorf steht am Sonntag, 28. Januar, ab 17 Uhr einer der schönsten Konzert- und Theatersäle im Westerwald und Siegerland bereit, die Besucherinnen und Besucher schwungvoll ins Jahr 2024 mitzunehmen.

Vor etwa 80 Jahren wurde die Tradition der Neujahrskonzerte von den Wiener Philharmonikern ins Leben gerufen und anschließend von zahlreichen Orchestern aufgegriffen. Zu hören sind in der Regel einige der schönsten Werke des klassischen Orchesterrepertoires. Diese Neujahrskonzerte sind mittlerweile jedem Musikliebhaber ein Begriff und aus dem europäischen Konzertleben nicht mehr wegzudenken.

Hier fügt sich nun also auch das Kammerorchester Westerwald-Sieg ein, um nicht nur „altgediente“ Klassik-Fans anzusprechen, sondern auch ein jüngeres Publikum. Dazu passt auch die altersmäßige Bandbreite der Musikerinnen und Musiker: Die jüngste Geigenspielerin ist 15, der Senior 62. Die rund 20 Mitglieder widmen sich in ihren regelmäßigen Proben der anspruchsvollen und gleichzeitig unterhaltsamen Konzertliteratur.

Unter dem Dirigat von Andrés Hancke stehen einige der bekanntesten Werke von Haydn, Strauß und Brahms auf dem Programm, unter anderem die berühmten „Pizzicato-Polka“ und „Radetzky-Marsch“, die bei keinem Neujahrskonzert fehlen dürfen. Im ersten Teil (vor der Pause) wird die Solistin Carmen Daniela ein Klavierkonzert von Joseph Haydn spielen. Sie unterrichtet zurzeit Klavier in Altenkirchen und ist eine international bekannte Konzertpianistin mit zahlreichen CD- und TV-Aufnahmen. Daniela hatte früher eine Professur an der Uni Köln und der Musikhochschule Düsseldorf inne.

Ein besonderer Dank geht an die Kulturfreunde Herdorf, denn die ermöglichen allen Besucherinnen und Besuchern einen freien Eintritt ins Hüttenhaus. Einem außergewöhnlichen Musikerlebnis steht somit nichts mehr im Wege.

Foto: Das Kammerorchester Westerwald-Sieg freut sich darauf, sein erstes Neujahrskonzert im Herdorfer Hüttenhaus spielen zu können. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl