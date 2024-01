Veröffentlicht am 21. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Online-Grundkurs Rechtliche Betreuung der DRK-Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz

Die Betreuungsvereine des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz bieten für rechtliche Betreuer*innen und an der rechtlichen Betreuung Interessierte einen kostenfreien Online-Grundkurs an.

In vier Modulen werden Ihnen von erfahrenen Referenten aus den DRK-Betreuungsvereinen theoretische und praktische Kenntnisse zum Führen einer rechtlichen Betreuung vermittelt. Alle Materialien zum Kurs werden Ihnen digital zur Verfügung gestellt.

Hinweise und Teilnahmebedingungen: Technische Voraussetzung für die Teilnahme: internetfähiges Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) mit Kamera und Mikro. Nach Anmeldeschluss erhalten Sie die erforderlichen Zugangsdaten per Mail. Der Grundkurs wird über die Online-Plattform Zoom angeboten. Die Anmeldung ist nur für die komplette Schulungsreihe möglich. Nach regelmäßiger Teilnahme erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Termine (ausschließlich online), jeweils von 18.00 bis 20.00 Uhr

Mittwoch, den 21.02.24 (Einführung)

Mittwoch, den 28.02.24 (Vermögenssorge)

Mittwoch, den 06.03.24 (Gesundheits- und Aufenthaltsbestimmung)

Mittwoch, den 13.03.24 (Anforderungen, Berichtspflichten)

Bis Freitag, den 16.02.24, können sich alle Interessierte beim Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen e. V. per Mail unter betreuungsverein@kvaltenkirchen.drk.de, oder bei Fragen unter 02681 8006-47 anmelden.