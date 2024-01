Veröffentlicht am 21. Januar 2024 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der L 280 in Kirchen

Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 20. Januar 2024, gegen 11.25 Uhr, in Kirchen die L 280 aus Richtung Freudenberg kommend und beabsichtigte nach links in die Jungenthaler Straße abzubiegen, übersah aber den Pkw einer 24-jährigen Frau, die die L 280 aus Richtung Kirchen kommend befuhr. Beim Abbiegevorgang kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wobei Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Quelle: Polizei