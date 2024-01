Veröffentlicht am 20. Januar 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Was die Jugend in Neuwied interessiert – Up2date-Jugendpodcast von Bürgermeister Jung ausgezeichnet

Das Medium Podcast hat in den letzten Jahren einen unwahrscheinlichen Siegeszug gefeiert. Mittlerweile gibt es zu beinahe jedem Thema – und sei es noch so speziell – den passenden Podcast. Kein Wunder also, dass beinahe die Hälfte der Deutschen regelmäßig einschaltet und zuhört. Auch das Jugendportal „Up2date Neuwied“ hat seit dem vergangenen Jahr ein eigenes Podcast-Format. Das Besondere daran: Der Podcast wird von Delilah Bierstedt und Khatib Ibrahim von der „Up2date-Jugendredaktion“ eigenständig geplant und durchgeführt. Für ihr besonderes Engagement wurden die beiden Nachwuchs-Redakteure nun von Neuwieds Bürgermeister Peter Jung mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Bisher sind fünf Folgen erschienen, die auf allen gängigen Podcast-Plattformen abgerufen werden können. In der letzten Ausgabe – einem Jahresrückblick auf 2023 – war Bürgermeister Jung selbst zu Gast. Reinhören lohnt sich garantiert! Der Podcast von Up2date ist ein Format von Jugendlichen für Jugendliche. Und das Team würde sich sehr über neue, engagierte Mitglieder freuen. Interessierte zwischen 12 und 21 Jahren, die sich gerne beteiligen und aktiv mit eigenen Ideen und Beiträgen einbringen möchten, können sich daher gerne unter up2date@neuwied.der melden.

Foto: Delilah Bierstedt und Khatib Ibrahim von der Up2date-Jugendredaktion sprechen in ihrem eigenen Podcast Themen an, die junge Menschen in Neuwied betreffen und interessieren. Bürgermeister Peter Jung war bereits in zwei Folgen zu Gast. Foto: Tobias Steinhöfer