Veröffentlicht am 20. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolksschule startet neuen Schnupper-Spanischkurs für Anfänger

Am Dienstag, 23. Januar ((18.30 bis 20 Uhr), startet ein neuer Spanisch-Einsteigerkurs bei der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Spanisch ist nach Englisch längst zur zweitwichtigsten Weltsprache avanciert. Der Spanisch-Kurs für Anfänger unter der Leitung von Bernardo Cequera bietet einen idealen Einstieg in die neue Sprache. An zwölf Abenden erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Schritte im Spanischen. Dazu zählt ein grundlegendes Vokabular, beispielsweise Begrüßungsformen, über persönliche Informationen zu sprechen, Zahlen oder die Benennung von Familienmitgliedern. Ebenso wird die korrekte Aussprache vermittelt. Der Schwerpunkt liegt auf einem kommunikativen Austausch zwischen den Teilnehmern. Wer mehr über den Kurs erfahren oder sich anmelden möchte, kann sich mit der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule in Verbindung setzen: E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213. Die Teilnahme kostet 70 Euro pro Person, acht Teilnehmer vorausgesetzt. Eine Fortsetzung nach den Sommerferien ist vorgesehen.